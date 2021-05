"Faudra-t-il garder le masque en terrasse ?" 13 questions (et réponses) sur les réouvertures du 19 mai

JOURS HEUREUX - L'heure est au déconfinement, avec le retour des terrasses et de plusieurs lieux publics à partir de ce mercredi. Reste à connaitre les règles fixées par le gouvernement, le diable se cachant dans le détail...

Plus que quelques heures avant le retour des verres en terrasse et des salles obscures. Après six mois de restrictions, la France renoue cette semaine avec une partie de ses loisirs, aidée par le ralentissement de l'épidémie. Reste à savoir ce que vous allez pouvoir faire… ou non. Explications.

Au cinéma, pourra-t-on s’assoir l’un à côté de l’autre ?

Les cinémas vont rouvrir dès mercredi, avec une jauge de 35%. Pendant trois semaines, il sera possible d'être assis en compagnie de la ou des personnes de votre choix. En revanche, vous aurez une distance sociale avec les autres cinéphiles : deux fauteuils à votre droite, deux fauteuils à votre gauche. Les salles obscures devront attendre le 30 juin pour une réouverture complète.

Au cinéma, pourra-t-on manger du popcorn ?

Non, comme l'a expliqué la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. "Il n’y a pas de raison qu’il y ait deux poids deux mesures entre les normes imposées aux restaurants [...]. Donc, la vente de confiserie dans les salles de cinéma restera interdite dans un premier temps", a affirmé la ministre devant les députés.

Dois-je quand même porter un masque en terrasse ?

Le protocole du gouvernement est formel : les clients attablés devront porter le masque "pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement." A noter qu'un maximum de 6 personnes par table est autorisé, et qu'il sera interdit de consommer debout.

Les toilettes des restaurants seront-ils ouverts ?

Oui, comme le précise le protocole du gouvernement. "Les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (cas où celle-ci est en cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder)."

Pas plus de 6 à table en terrasse : faut-il compter les enfants ?

Un maximum de six personnes, enfants compris, est autorisé par table. La capacité maximale d’accueil doit d'ailleurs être affichée et visible depuis la voie publique

Y a -t-il une distance minimale entre deux tables en terrasse ?

Entre le 19 mai et le 9 juin, les terrasses des restaurants et des bars seront limitées à 50% de leur capacité d'accueil et avec des tablées de 6 personnes maximum. L'exécutif a toutefois annoncé mercredi une exception pour les restaurants ayant une terrasse de moins de dix tables. Ils n'auront pas à respecter de jauge de 50% s'ils placent des paravents ou du plexiglas entre elles.

Sera-t-il autorisé de fumer en terrasse ?

Oui, mais c'est au restaurateur que revient le dernier mot. Il peut choisir de bannir temporairement le tabac de sa terrasse, mais ce n'est pas obligatoire. Quant au risque d'attraper le Covid-19 via la fumée de cigarette, cela n'a jamais été prouvé scientifiquement. Le vrai risque ? Parler très près, sans masque, avec son voisin de table.

Les terrasses couvertes peuvent elles aussi rouvrir ?

Oui. Sur ce point, c'est la commune qui va fixer ses propres règles : quels sont les espaces dédiés aux terrasses, quel est le mobilier autorisé... Souvent, les municipalités exigent que les terrasses soient entièrement démontables et bien rangées après la fermeture.

Les attractions rouvriront elles dans les parcs ce 19 mai ?

Oui et non. Concrètement, des parcs sans attractions, comme par exemple les parcs animaliers, rouvriront avec des jauges réduites, tandis que des parcs composés essentiellement d'attractions pourraient choisir d'attendre le 9 juin, puisqu'ils ne pourront pas rouvrir les attractions elles-mêmes avant cette date, précise-t-on au ministère du Tourisme. C'est le cas du parc Asterix qui rouvrira le 9 juin et de Disneyland Paris qui rouvrira le 17.

Les piscines rouvrent elles dès mercredi ?

Les piscines rouvriront officiellement, à partir du 19 mai, seulement pour les mineurs. Les adultes, eux, devront attendre le 9 juin, avec une jauge de 50%. En attendant, les férus de natation peuvent opter pour les piscines découvertes. Ouverte à tous, sans limitation de distance, en respectant le couvre-feu, qui est établi entre 19 h et 6 h jusqu’au 19 mai, date à laquelle il sera repoussé à 21 h.

Avec le couvre-feu, à quelle heure terrasses et restaurants doivent ils fermer ?

A chacun de s'adapter. Concernant les établissements, la règle est de fermer à 21h, mais il sera possible de disposer d'une attestation professionnel justifiant de son déplacement après l'heure du couvre-feu. En revanche, les clients, eux, devront être chez eux à l'heure fixée par les autorités.

En terrasse, sera-t-il obligatoire de laisser ses coordonnées personnelles ?

Non… pour l'instant. Le protocole mis en place par le ministère prévoit en effet le retour des "cahiers de rappel" en version papier ou numérique pour recenser les coordonnées des consommateurs présents dans un bar ou un restaurant et les tenir à disposition des autorités de sanitaires en cas de contamination d’un client. Ils seront obligatoires à partir du 9 juin, avec le retour du service en intérieur.

Les bars peuvent-ils fixer un temps maximal en terrasse pour les rentabiliser ?

Le protocole établi par le gouvernement ne prévoit rien concernant ce sujet qui revient à la discrétion du gérant du bar. Nul doute qu'avec un couvre-feu à 21h les premières semaines, certains voudront rattraper le temps perdu…

