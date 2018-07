Faut-il toujours acheter un cahier de vacances en 2018 ?

Autre question sérieuse qui se pose : à l'heure des jeux interactifs sur la tablette, nos bons vieux cahiers de vacances ne seraient-ils pas un tantinet obsolètes ? "Les jeux d'enseignement sur les tablettes rendent effectivement l'enfant plus actif que les cahiers de vacances, nous confie Alain Sotto. Tout simplement parce qu'avec la tablette, il a un retour immédiat que ne lui offre pas le cahier. D'autant qu'il existe des cahiers de vacances numériques gratuits, loin de ceux, manufacturés, que l'on achète en grande surface. Là où le bât blesse, c'est que rajouter des écrans pendant les vacances n'est pas non plus une solution satisfaisante."



Ok mais quelles sont les alternatives satisfaisantes du coup ? "Mieux que tous les cahiers de vacances, il faut inciter son enfant à faire des activités par lui-même, à construire tout seul, à réfléchir tout seul, à alimenter la curiosité de la découverte du lieu, à ouvrir de nouveaux champs d’intérêt comme tenir un journal, interviewer le maire du village, visiter un château. Bref, apprendre sur soi et sur les autres en faisant des activités nouvelles et non à travers un cahier qui rétrécit le champ des possibles et ne sert au fond qu'à déculpabiliser les parents". Parents, vous voilà prévenus.