Faute de remontées mécaniques, des stations utilisent-elles des dameuses pour tracter les skieurs ?

Pour les professionnels de la montagne, la saison d'hiver est d'ores et déjà en bonne partie gâchée. La fréquentation des stations est plutôt bonne, mais le manque à gagner dû à la fermeture des remontées mécaniques ne peut pas être compensé par les activités annexes qui sont proposées aux vacanciers. Dans ce contexte difficile, des images ont été très largement commentées et relayées sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, la vidéo d'une dameuse tirant derrière elle des groupes de skieurs a été repartagée plus de 150.000 fois. "N’oubliez pas que tout ce qui n’est pas encore interdit est autorisé alors profitez-en", peut-on lire en légende. Une initiative largement plébiscitée dans les commentaires, et perçue comme un acte de résistance par rapport aux mesures gouvernementales. Pour autant, lorsque l'on remonte à l'origine de ces images, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas été tournées en France et que dans l'Hexagone, les stations n'ont pour l'heure pas recours à cette méthode.