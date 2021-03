"Avec le niveau actuel de restrictions, fermer les écoles n'a pas de sens", estime le Dr Cohen

Mais depuis, la pression s'est intensifiée. Le nombre de fermetures de classes a bondi ces derniers jours , et plusieurs spécialistes ne s'opposent plus à une mesure aussi radicale. C'est notamment le cas du Dr Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. "Nous ne sommes pas opposés" à une fermeture des écoles, indique-t-il sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Dans une situation aussi aigüe que celle que nous vivons, s'il faut fermer les écoles, fermons-les."

Surtout, le pédiatre estime que la fermeture des écoles doit intervenir seulement si d'autres mesures sont mises en place. "Cela doit s'accompagner d'un plan de confinement strict", déclare le Dr Cohen. "Fermer les écoles avec le niveau de restrictions actuel n'a juste pas de sens. L'augmentation des contaminations dans les écoles est liée à l'augmentation des contaminations dans la société. Deux fois sur trois ou trois fois sur quatre, les enfants sont contaminés en intra-familial. Si on laisse les coiffeurs ou les fleuristes ouverts et que l'on ferme les écoles, cela n'a aucun sens. Mais si on confine de façon plus stricte, on peut envisager des fermetures d'écoles."

Enfin, le Dr Cohen réclame aussi une accélération de la campagne de vaccination afin que les adultes travaillant en milieu scolaire puissent recevoir leur première dose. "Il faut vraiment mettre les enseignants dans les prioritaires de la vaccination très rapidement, et profiter des vacances scolaires pour initier et accélérer leur vaccination", souhaite l'infectiologue.