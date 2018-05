"Fête à Macron" : Alexis Corbière s’emballe (un peu trop) et poste par "erreur" une photo de la coupe du monde 98

"Ils pourront dire ce qu’ils veulent, ce fut un extraordinaire succès… grâce à vous." Samedi 5 mai, tard dans la soirée, Alexis Corbière, s’est félicité de l’affluence et de la bonne tenue de la "Fête à Macron", initiée par François Ruffin et l’économiste Frédéric Lordon, entre autres. Pour illustrer son message, le député France insoumise a accompagné le texte de quatre photos de foule. Si les trois premières sont effectivement des images de la manifestation de samedi, la quatrième n’est ni plus ni moins qu’un cliché des Champs-Élysées, au lendemain de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 1998.