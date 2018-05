"Fête à Macron" : mobilisation réussie et calme précaire

Ça a vraiment été la "Fête à Macron" ce samedi 5 mai lors de la manifestation organisée par la France insoumise entre Opéra et Bastille. Le rassemblement a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes avec le président de la République en ligne de mire. Slogans, dessins ou encore petits noms d'oiseaux, le chef de l'État a eu droit à tout. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a semblé retrouver les accents de la dernière campagne présidentielle.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.