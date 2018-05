VIDÉO - Fête des mères 2018 : tout savoir en 1 minute sur cette journée dédiée à nos mamans

Invariablement, le dernier dimanche de mai. Si depuis des décennies la fête de Mères a toujours lieu au même moment, le dimanche 28 mai cette année, l'origine de cette célébration porte parfois à confusion. Car contrairement à une idée répandue, ce n'est pas au maréchal Pétain que l'on doit la fête des mères ! Les premiers cultes en direction des mamans remontaient déjà à l'antiquité. En effet durant la Grèce antique, au printemps, on honorait Rhéa, titan féminine, fille de Gaïa (la Terre), d'Ouranos (le Ciel) et mère de Zeus et Poséidon. Une tradition qui se poursuit à l'époque romaine, où Rhéa devient Cybèle. Le 1er mars, on célébrait aussi les "matronalia", épouses et mères modèles de l'empire romain : ces messieurs leur devaient argent et cadeaux !