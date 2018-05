Fête des mères : les élèves du primaire s’activent pour préparer leurs cadeaux

Chansons, récitations, cadeaux... dans une classe de CP à Condrieu, dans le Rhône, ce ne sont pas les idées qui manquent pour la fête des mères. Chaque élève confectionne son cadeau avec le plus grand soin. L'on offrira par exemple un joli dessin avec une avalanche de petits cœurs, ou un bouquet de fleurs en papier avec bien sûr, des mots doux glissés à l'intérieur. Et chez les maternelles, on s'applique à la fabrication de bougies parfumées.