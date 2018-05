Fête des mères : les fleurs en tête de podium des cadeaux

Pour la fête des mères, sur le podium des cadeaux, les fleurs se trouvent sur la plus haute marche. C'est la raison pour laquelle les fleuristes réalisent 30% de leur chiffre d'affaires de l'année à cette occasion, devant la Saint-Valentin. A la deuxième place des présents les plus offerts, on retrouve le parfum, suivi du chocolat. La fête des mères, fêtée en famille, est la seule que les marques n'ont pas créée. Quelles marques sont donc derrière les autres fêtes ?