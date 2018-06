Fête des pères : des idées cadeaux pour gâter les papas

Si vous avez oublié que la fête des pères est prévue dimanche ou que vous n'avez pas encore d'idées cadeaux, nous sommes là pour vous aider. Pour les papas fans de foot, vous pouvez opter pour le Fingabol, une nouvelle version du baby-foot, accessible dès 99 euros et en plusieurs couleurs sur le site fingabol.com. Pour les pères qui aiment bien prendre soin d'eux, nous proposons le coffret de rasage Big Moustache, entre 30 et 60 euros selon le choix de kit. Et ce n'est pas tout. Découvrez en images toutes nos idées cadeaux pour tous les types de pères, mêmes les plus aventuriers.