Fête des pères : les enfants en cuisine

Ce jour, Cyril nous présente la recette de la tartare de bœuf. D'abord couper la viande. Puis, préparer une marinade avec deux cuillères à soupe de citron, deux cuillères à soupe de sauce nuoc-mâm, une cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de sucre et bien mélanger. Préparer ensuite la garniture aromatique avec du basilic, de l'aneth, de la ciboulette et du cerfeuil. Mélanger la viande avec la marinade et ne rajouter les herbes qu'à la dernière minute. Puis ajouter un peu de sésame pour la gourmandise. Retrouvez également en images, la recette du soufflé au grand marinier.



Ce dimanche 17 juin 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait découvrir la recette de la tartare de bœuf façon Thaï. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 17/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.