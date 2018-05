Les dix commandements pour être un bon voisin

Les parties communes, "c’est chez nous aussi (…) Plus c’est sale, plus ça attire la saleté, plus c’est propre, plus ça attire la propreté. Je me mets donc à la place de l’autre", affirme Atanase Perifan. Une question de bon sens. Parkings, abords du bâtiment, escaliers, paliers... toutes ces zones doivent être maintenues par tous en parfait état : ni d'encombrement, ni de saleté. Le règlement intérieur prévoit d'ailleurs que tous les locataires sont solidairement responsables de la bonne tenue des abords des maisons.