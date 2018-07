Fête nationale, cuisinons Bleu Blanc Rouge !

Ce jour, Cyril nous présente la recette du roulé patriotique. Le principe est de faire un gâteau roulé avec une pâte qu'on va colorer. Pour la recette, mélanger de la farine, un peu de sel et de la levure. De l'autre côté, battre des œufs avec du lait, un peu d'huile, du sucre et de la vanille, puis incorporer le précédent mélange. Diviser ensuite la pâte en deux et rajouter du colorant bio, bleu et rouge avant de tracer des petits traits sur votre grille. Une fois cuit, rouler le gâteau dans du papier humide, le farcir avec un peu de chantilly et le décorer avec la même chantilly par-dessus. La recette du mocktail tricolore, un cocktail sans alcool est à retrouver en images.



Ce samedi 14 juillet 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous présente des recettes Bleu Blanc Rouge. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 14/07/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.