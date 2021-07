De Paris à Nice, de Bordeaux à Marseille… où voir le feu d'artifice du 14-Juillet dans les grandes villes ?

FESTIVITÉS - En ce jour de fête nationale, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel de France pendant quelques minutes. Où assister au spectacle dans les grandes villes ?

Malgré le contexte sanitaire et l'arrivée de la quatrième vague de Covid-19, la plupart des grandes villes ont décidé de maintenir leur feu d'artifice du 14-Juillet. Où célébrer la fête nationale dans les dix plus grandes villes de France ? Tour d'horizon.

Paris

Comme chaque année, le feu d'artifice de Paris sera tiré depuis la Tour Eiffel. Il débutera à 23h et prendra le thème de la "Liberté". Pour admirer au mieux le spectacle, il faudra se rendre du côté du Champ-de-Mars. Pandémie oblige, de nombreuses consignes sanitaires devront être respectées : la jauge est réduite à 15.000 personnes, qui ne pourront y accéder que sur présentation d'un pass sanitaire. Le port du masque y sera obligatoire.

Lyon

À Lyon, le feu d'artifice du 14-Juillet fait son grand retour. Un an après avoir été annulé à cause du Covid-19, il sera, comme à son habitude, tiré depuis la colline de Fourvière, avec une mise en lumière de la basilique. Sur le thème "le soleil après la pluie", il durera un peu plus d'une vingtaine de minutes à partir de 22h30. Dans la zone à proximité de la place Bellecour, le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires. Mais la ville promet un feu d'artifice "de grande hauteur, pour pouvoir être vu du plus grand nombre".

Marseille

La ville de Marseille promet un spectacle "grandiose et convivial". Le feu d'artifice sera tiré depuis seize pontons entre le Vieux-Port et le fort d'Entrecasteaux, à partir de 22h15, et durera 28 minutes. La mairie prévient d'ores et déjà qu'il sera reporté au lendemain en cas de conditions météorologiques défavorables, et demande aux Marseillais de respecter les gestes barrières et le port du masque. Le Vieux-Port piétonnisé et le Jardin du Pharo permettront d'apprécier au mieux le spectacle, sobrement thématisé : "le plus beau feu du monde".

Nice

Cinq ans après l'attentat du 14-Juillet sur la promenade des Anglais, la ville de Nice organise une soirée d'hommage aux victimes. Dès 20h20, Grand Corps Malade se produira sur scène, avant de céder sa place à 22h10 à une chorale. À 22h34 précisément, des faisceaux lumineux seront allumés sur la promenade des Anglais pour rendre hommage aux 86 victimes du 14 juillet 2016.

Bordeaux

Du nouveau à Bordeaux : la mairie écologiste a décidé de tester un feu d'artifice "plus vertueux", sans plomb ni retombées de plastique d'aluminium dans la Garonne. La ville promet "un spectacle de joie et de bonheur", qui rendra hommage au personnel soignant et à toutes les personnes qui ont continué à travailler pendant la crise sanitaire. Il sera visible depuis la place des Quinconces et sur la Garonne, entre cette place et le miroir d'eau.

Toulouse

La ville de Toulouse promet un spectacle visible partout, sans se déplacer. Pour ce faire, ce ne sont pas moins de quatre feux d'artifice identiques qui seront tirés en simultané depuis quatre endroits différents de la ville. Une prouesse visible dès 22h30. Inutile donc de se déplacer à la prairie des Filtres ou au lac de la Reynerie, précise la mairie, qui prône "une organisation exceptionnelle dans un contexte de vigilance sanitaire".

Montpellier

À Montpellier, le feu d'artifice sera tiré depuis le parc Georges Charpak et durera une vingtaine de minutes. Il débutera à 23h, après un grand concert classique depuis l'Hôtel de ville à partir de 19h.

Rennes

Le feu d'artifice de Rennes sera tiré ce mardi 13 juillet. Dès 23h15, les Rennais pourront assister aux festivités depuis le stade de la Bellangerais. Les autorités précisent que le port du masque y sera obligatoire.

Nantes, Strasbourg ou Lille feront sans cette année...

Pas de feu d'artifice cette année à Nantes et à Lille en raison du contexte sanitaire. Idem à Strasbourg, où les autorités ont préféré annuler l'événement en raison des intempéries en Alsace.

