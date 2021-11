Fêtes de fin d'année : trottinettes, gaz hilarants... La préfecture renforce la sécurité des Champs-Élysées

Des renforts pour sécuriser la plus belle avenue du monde. À l'approche de la période des fêtes de fin d'année, la préfecture de police a dévoilé ce mercredi un plan de sécurisation renforcée sur les Champs-Élysées. Celui-ci débutera ce jeudi, et commencera chaque soir à partir de 22h00.

Ainsi, des renforts vont être déployés pour multiplier les contrôles et sanctionner les comportements dangereux, notamment "le stationnement anarchique, les incivilités et les infractions routières". Autre décision concernant les trottinettes électriques, qui vont être interdites le soir, "entre 22h et 6h sur la portion de l’avenue des Champs-Élysées comprise entre le rond-point des Champs-Élysées inclus et la place Charles-de-Gaulle incluse".

En outre, des contrôles auront lieu pour encadrer la vente de protoxyde d’azote dans certains lieux ainsi que la vente ou la distribution de ballons ou 2 crackers 4 dédiés à l’usage détourné du protoxyde.

Ce renforcement du dispositif sur l'artère n'est pas une première : la préfecture avait adopté un dispositif similaire en juillet dernier. En cause, la multiplication de "rodéos". Sur de nombreuses vidéos relayées via les réseaux sociaux, des groupes se formaient sur les trottoirs, devenus des véritables circuits.