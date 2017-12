Fêtes de Noël : les enfants attendent avec impatience

La sonnerie des vacances de Noël a sonné, ce vendredi 22 décembre 2017. Il ne reste plus que deux nuits avant la grande fête. Pour ce moment exceptionnel, les enfants ont déjà passé leurs commandes auprès du Père Noël. Certains veulent des Lego, des Barbies et d'autres de drones. Ils espèrent également manger leurs plats favoris en présence de toute la famille.



