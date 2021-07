Feu d'artifice du 14-Juillet à Paris : comment va se dérouler l'événement ?

CÉLÉBRATIONS - Pour célébrer le 14-Juillet, un grand concert est organisé sur le Champ-de-Mars. Il sera suivi du traditionnel feu d’artifice qui sera tiré depuis la tour Eiffel avec, cette année, des restrictions bien particulières en raison du contexte sanitaire.

Cette année encore, plusieurs villes de France ont choisi d'annuler les festivités du 14-Juillet en raison du contexte sanitaire et de la progression du variant Delta en France. Dans la capitale, si les traditionnels bals des pompiers ont été annulés en raison de l'épidémie, la Ville de Paris a, elle, décidé de maintenir malgré tout son spectacle pyrotechnique qui sera précédé, cette année, d'un concert sur le Champ-de-Mars. "Le 14 juillet, dès 23h, la tour Eiffel s'embrasera pour un spectacle pyrotechnique conçu par la société Ruggieri qui clôturera la fête nationale. Son thème :'La Liberté'. Après plus d’un an où le maître-mot a été la distance, ce feu d’artifice signe le retour à la liberté de sortir, de se retrouver et d’échanger", explique la Ville de Paris sur son site Internet.

Pour autant, les personnes qui souhaiteraient assister au spectacle ne pourront pas le faire comme elles en ont peut-être l'habitude. La préfecture de police et la mairie de Paris expliquent, dans deux communiqués respectifs, avoir décidé d'adapter cet événement "compte tenu de la dégradation du contexte sanitaire" et "en cohérence avec les annonces du président de la République". Le public ne pourra être accueilli que "dans une zone réservée sur le Champ-de-Mars, avec une jauge réduite à 15.000 personnes et sur présentation d'un pass sanitaire", précisent-elles. "Pour mémoire, constitue un passe sanitaire valable l'une des preuves suivantes : vaccination (schéma complet) ; un test négatif de moins de 48h ; un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins onze jours et de moins de six mois", rappelle la Ville. "Le port du masque est également obligatoire", soulignent la PP et la municipalité.

"Large zone d'exclusion" aux abords du Champ-de-Mars

Une large "zone d'exclusion", entièrement fermée au public, sera mise en place autour du Champ-de-Mars, ajoutent la préfecture et la Ville, précisant que le public est "fortement encouragé à ne pas se rassembler autour du périmètre interdit" et est "invité à suivre la retransmission télévisuelle du feu d'artifice". La présentation d'un pass sanitaire et le port du masque seront aussi exigés pour assister au défilé du 14-Juillet, avait indiqué lundi la préfecture de police. L'usage du pass sanitaire va être étendu en deux étapes, a annoncé lundi le président Emmanuel Macron, afin d'endiguer une quatrième vague épidémique du très contagieux variant Delta : il sera nécessaire dès le 21 juillet pour fréquenter les "lieux de loisirs et de culture" comme les théâtres et les cinémas, puis "début août" pour accéder aux cafés, restaurants, y compris en terrasse, centres commerciaux, mais aussi dans les avions, trains ou autocars de longs trajets, ou encore les établissements médicaux.

La rédaction de LCI

