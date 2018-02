Livraison à domicile, promotions, fidélisation... Un dealer de cannabis raconte l’évolution de son "métier"

Devenu dealer peu de temps après avoir fêté ses 21 ans, Fabien se prévaut d’une relative ancienneté dans le milieu pour dresser son constat. Passé par le "traditionnel" et ses cages d’escaliers lugubres dans le sillage d’ex-fréquentations, dont plusieurs, précise-t-il, ont connu la prison, le jeune homme a fini par se mettre "à son compte" ; il exerce désormais dans la livraison à domicile. Un secteur qui, soulignait en décembre l’Office français des drogues et toxicomanies (OFDT), s’est banalisé ces dernières années. "Cette diversification de l’offre semble s’inscrire dans une démarche globale des dealers, s’adaptant ou suscitant les besoins de leurs clients", écrivait l'OFDT, parlant d'une "ubérisation" du marché des drogues.





Rabais, fidélisation, packaging attractif... De fait, tous les moyens sont bons pour conquérir de nouveaux consommateurs et les garder. À Toulouse, dans le quartier du Mirail, les trafiquants écoulent par exemple leurs stupéfiants dans des sachets personnalisés, siglés d'un hashtag "#Mirail", comme le détaillait récemment le Collectif d’information et de recherche cannabique (Circ).





Comme pour des paquets de biscuits ou autre promo, plus on achète, moins c'est cher. "Un pochon pour 50, deux pour 90, trois pour 130", promet ainsi un dealer adepte de la dégressivité des prix dans un SMS à ses clients, tandis qu'un autre propose, lui, une "carte de fidélité" offrant "un supplément" tous les cinq achats effectués. De quoi faire grossir le carnet d'adresses et le chiffre d'affaires. "C’est moins de risques, moins de stress et plus de sous", reprend Fabien, qui se défend toutefois "de vivre comme un prince", rejetant le cliché du trafiquant plein aux as.





Tout est relatif... Selon ses dires, Fabien gagnerait entre 400 et 1000 euros par jour en vendant sa marchandise – herbe et résine – autour de dix euros le gramme. Une somme qu’il partage avec un "associé" et doit être déduite du prix d’achat de la marchandise – sujet qu’il préfère ne pas aborder – tout en la rapportant aux nombres d’heures "travaillées" (une douzaine en général, de midi à minuit, sept jours sur sept). Elle reste dans tous les cas supérieure à ce que gagnent les guetteurs et autres vendeurs des "fours" (important point de vente, ndlr). Ces derniers, qualifiés dans Le Monde de "prolétariat du cannabis" par le chercheur Nacer Lalam, coauteur d’un rapport de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), représentent l'essentiel des 240.000 "employés" de ce trafic, qui brasse 1,1 milliard d’euros par an dans l'Hexagone.