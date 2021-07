File "orange" au commissariat pour les victimes de viols : de quoi parle Gérald Darmanin ?

Le commissariat a également noué des partenariats avec des associations d'aide aux victimes, se dotant ainsi d'un accompagnement psychosocial. Ce dispositif innovant a reçu la médaille de la municipalité du Mans et un prix du ministère de l'Intérieur , en septembre 2020, pour l'accueil et la prise en charge des victimes.

L'objectif est de permettre aux victimes d'infractions à caractère sexuel, de violences conjugales ou intrafamiliales d'effectuer un parcours spécifique au sein du commissariat sans avoir à décliner à haute voix le motif de leur déplacement à leur arrivée. Et d'indiquer, par un simple geste, ce motif, pour accéder de façon accélérée au bureau en vue du dépôt de plainte. "Avant, il fallait expliquer à l'interphone pourquoi on venait", expliquait ainsi à France Bleu le chef de la police du Mans, Emmanuel Morin, fin 2019. "Dans l'entrée du commissariat, tout le monde pouvait entendre." En outre, "au bout d'une ou deux heures d'attente, certaines femmes pouvaient renoncer à aller au bout de leur démarche."

L'initiative évoquée vendredi matin par le ministre de l'Intérieur, appelée à être étendue, concerne cette fois le commissariat d'Orléans. Depuis le 22 juillet, relate La République du Centre, ce dernier a mis en place une signalétique similaire afin de permettre aux victimes de violences sexuelles de déposer plainte en toute confidentialité, au moyen d'un parcours spécifique. Cette nouvelle initiative a été recommandée par la Direction centrale de la sécurité publique.

Plusieurs dispositifs nationaux existent déjà pour garantir la confidentialité des plaintes à caractère sexuel. Une plateforme de signalement permet d'échanger, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles, pouvant déboucher sur des interventions. En outre, le 3919, numéro d'écoute national anonyme et gratuit, permet aux victimes d'être dirigées vers les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge.