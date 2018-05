Filet à commission, la maille "made in France"

Le filet à commission était un accessoire de mode pour les hommes, comme pour les femmes. Pratique, il était également très utilisé. Cependant, les sacs plastique l'ont détrôné. Dès lors, la maille "made in France" fait son retour en force, car les sacs plastique sont tombés en disgrâce pour des raisons écologiques.



