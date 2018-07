Filmer sous les jupes des femmes sera bientôt puni par la loi

Filmer sous les jupes des filles, la vidéosurveillance en témoigne. Le phénomène est de plus en plus fréquent dans les supermarchés et les transports en commun. Les femmes le dénoncent dans le monde entier sur les réseaux sociaux notamment chez nous, où les victimes se retrouvent souvent démunies, sans possibilités de porter plainte, à cause du vide juridique. Le texte sur les violences sexuelles envisage désormais la création d'un délit, passible d'un an de prison.



