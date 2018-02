Changement d'heure : pourquoi les accidents de la route augmentent lors du passage à l'heure d'hiver

Chaque année, le réflexe est le même reculer les horloges d'une heure : au milieu de l'automne, le dimanche à 3h, il sera en fait 2h. Mais le passage à l’heure d’hiver n’a pas que des conséquences sur votre sommeil (avec... une heure en plus à cette occasion). Selon la Délégation à la sécurité et à la circulation routière (DSCR), on observe chaque année un pic d’accidentalité à cette période. "Sur les cinq dernières années, les mois d’hiver ont été les plus dangereux pour les piétons", expliquait ainsi la DSCR en octobre 2016.





"Les heures de pointe du matin et du soir, 7h-10h et 17h-19h, sont les plus accidentogènes en hiver", précise la DSCR. Face à ces risques, la Sécurité routière appelle donc les usagers de la route à la plus grande prudence. C'est, en plus des risques cardio-vasculaires, l'une des raisons avancées par les parlementaires européens pour voter en faveur de sa suppression, jeudi 8 février. D'ici à ce que la décision soit validée par la Commission européenne, il y a encore un peu de temps. Mais cela ne s'empêche pas de s'interroger sur le pourquoi du comment de cette hausse soudaine des accidents de voiture.