Financement du terrorisme : "416 donateurs" identifiés en France, "320 collecteurs" en Turquie et au Liban

Près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays, dont la majorité est issue des pays arabes, planchent, depuis mercredi et jusqu'à ce soir à Paris, sur le financement du terrorisme international, et les façons de l'entraver. Dans le cadre de cette lutte, "416 donateurs" basés en France et "320 collecteurs essentiellement basés en Turquie et au Liban" ont été identifiés ces deux dernières années, a indiqué François Molins, le procureur de la République de Paris, invité de France Info ce jeudi 26 avril.