Finis les soupes et les pot-au-feu, place aux plats frais et légers !

L'hiver est fini et ça se ressent au marché. Petit à petit, les fraises, les melons, les aubergines, les asperges,... réinvestissent les étals. Et ça tombe bien puisqu'après un hiver long et rude, tous s'accordent à dire que les plats lourds sont finis. Il est temps de consommer des aliments plus frais. Chez les traiteurs, on se rue volontier sur les salades, surtout les dames qui souhaitent préparer l'été.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.