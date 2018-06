Finistère : de petits Vosgiens partent à la découverte de l'Île Tristan

Pour quelques écoliers, c'est la période des voyages scolaires. Pour leurs classes de mer, de petits vosgiens ont effectué un séjour d'une semaine en Bretagne. Ils ont pu découvrir l'Île Tristan, un patrimoine qui regorge de trésors et d'histoires. Une vue magnifique sur la baie de Douarnenez, des jardins exotiques, une balade en voile, ... Ces enfants auront des souvenirs inoubliables de leur petit séjour en Bretagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.