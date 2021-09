Flambée des prix de l'énergie : pourquoi celui de l’électricité devrait lui aussi augmenter l’an prochain

Pour certains autres foyers, qui ont abandonné le TRV, le prix de l'électricité se calcule en fonction des offres de marché, souvent proposés par les concurrents d'EDF. Elles se décomposent en trois types de contrat : ceux indexés sur le TRV, mais incluant une légère réduction ; ceux en tarification dynamique, indexés directement sur le marché de gros et donc régulièrement ajustés ; ceux en tarifs fixes, soit des contrats signés pour plusieurs années permettant un prix stable sur cette période. Ainsi, le prix de l'électricité est largement influencé par les variations de prix sur le marché de gros et les évolutions du TRV, lui-même partiellement lié à ce marché.

Jacques Percebois : Quand on parle du prix de l’électricité, il faut dissocier deux choses : le prix du marché de gros et le prix du marché de détail. Ce dernier, celui payé par le consommateur final, varie. En premier lieu, il peut être lié au tarif réglementé de vente (TRV), fixé deux fois par an par la Commission de régulation de l'énergie. Le TRV est obtenu par empilement : le coût de production du kilowattheure, le coût des réseaux ou infrastructures, et les taxes. Ces trois strates composent chacun un tiers du TRV, presque à parts égales.

C'est précisément sur ce marché interconnecté que les prix s'envolent, portés par la croissance des prix du gaz. Le marché de gros européen tient compte du mixte électrique européen, pas français. La part du gaz y est donc bien plus importante (20%, ndlr). Or, comme sur tout marché, le prix est fixé en tenant compte du coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière unité nécessaire pour équilibrer le marché. Dans les faits, ce sont les centrales à gaz qui sont la plupart du temps "marginales" dans la production de l'électricité. Cela signifie que ce sont elles qui influencent fortement les prix, en ce moment à la hausse. Ramené au coût moyen de production en France, ce montant est même exorbitant.

Par ailleurs, l'augmentation du prix de l'électricité est liée à celle des quotas de CO2. Quand on fabrique de l’électricité carbonée, il faut aujourd'hui avoir un certain nombre de quotas. Or la Commission européenne en a récemment augmentés les tarifs. La tonne de CO2 s’échange aujourd’hui à plus de 60 euros. C’était moins de 25 il y a quelques mois seulement. Une donnée non négligeable lorsque l'on sait que la production d'électricité d'une partie de l'Europe est fortement carbonée.

Enfin, depuis début septembre, il n'y a tout simplement pas eu assez de vent en Europe du Nord et en Allemagne, très dépendantes du rendement de leurs éoliennes. C'est donc une conjonction de facteurs défavorables qui mène à cette explosion des prix.