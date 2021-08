Flambée épidémique en Guadeloupe : "Nous allons devoir durcir le confinement"

Pour faire face aux manques de moyens sur l'île, 274 et 60 pompiers sont venus prêter main forte sur place. "Je rentre de vacances, et j'étais disponible, ma famille m'a poussé à venir", raconte Nicolas Glinkowski, infirmier anesthésiste et cardio-perfusionniste. "J'ai été sollicitée par ma direction lundi et j'ai répondu favorablement", a expliqué Delphine Jové, 49 ans, infirmière de réanimation et infirmière sapeur-pompier.