Flines-lez-Râches : les Pollet, des commerçants indépendants depuis près de soixante ans

A Flines-lez-Râches, dans le Nord, le magasin d'alimentation générale des Pollet a fait parler de lui pendant des décennies. La famille assure le commerce de proximité à bord de son camion ambulant. Ce dernier rend service à plusieurs habitués de cette commune, notamment aux personnes âgées. Et cela fait soixante ans que les Pollet sillonnent le Douai.



