Foire de Paris : le mobilier gonflable à l'honneur

L'édition 2018 de la foire de Paris a commencé ce vendredi 27 avril pour ne prendre fin que le 8 mai prochain. On y trouve entre autres les fauteuils gonflables. C'est une création française avec une structure en aluminium dont le fauteuil est facile à installer. Il coûte 300 euros et est également personnalisable. Avec le site louer dehors, il est possible de réserver les espaces extérieures de particuliers et y emmener nos fauteuils gonflables qui sont très légers. À cette occasion, on peut aussi venir avec le hamac gonflable qui est à 39 euros et peut flotter dans la piscine.



Ce samedi 28 avril 2018, Coralie Dioum, dans sa chronique "Ça vous tente ? ", présente le mobilier gonflable et la location d'espace extérieure. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 28 avril 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.