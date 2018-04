Foire de Paris : les produits sont-ils vraiment "made in France" ?

La Foire de Paris a ouvert ses portes ce 27 avril. Des centaines de milliers, de visiteurs vont pouvoir découvrir les dernières tendances, et assister au fameux Concours Lépine qui distingue les meilleures inventions. La question qui se pose est : toutes les idées certifiées "made in France" sont-elles réellement fabriquées en France ?



