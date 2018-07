Fontaine d'eau coupée à Nice : la mairie dément avoir voulu éloigner les SDF

Par communiqué, la Ville de Nice a réagi ce vendredi en milieu de matinée. Elle "réfute catégoriquement l'accusation d'avoir fermé la fontaine de la Place du Pin pour éloigner les personnes sans domicile stable et dénonce une polémique indigne qui n'a pas lieu d'être. La Ville de Nice dispose de 120 fontaines en libre service dans toute la ville notamment sur la Promenade du Paillon, la Promenade des Anglais et dans les parcs et jardins. De nombreux riverains et commerçants de la Place du Pin ont souhaité la coupure temporaire d'une seule fontaine sur une place requalifiée en raison d'une utilisation inadaptée qui générait des nuisances et des incivilités y compris de la part de personnes disposant d'un logement. Une concertation plus large aura lieu dans les prochains jours afin de mettre en place une fontaine plus adaptée permettant uniquement l'hydratation et la boisson".





Un peu plus tôt dans la matinée, par téléphone, la Ville de Nice détaillait auprès de LCI : "En aucune façon, nous n'avons coupé l'eau pour les SDF. Les riverains ont demandé de couper l'eau à cet endroit parce que des enfants jouaient dans l'eau, des gens venaient avec leurs chiens, des Roms lavaient leur linge. Il y avait toute une série de nuisances." La municipalité nous précise par ailleurs qu'elle met en place "une politique sociale pointue" d'accueil pour les sans domicile fixe.