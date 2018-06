Football : Nike et Adidas dépensent de plus en plus pour sponsoriser les équipes, mais paient de moins en moins les ouvriers

D’après le collectif, qui rassemble une vingtaine d’ONG, de syndicats et d’organisations de défense des consommateurs, Adidas a ainsi négocié avec l’équipe nationale d’Allemagne un contrat record de sponsoring de 65 millions d’euros par an, soit trois fois plus qu’en 2016. De son côté, Nike a conclu un partenariat en 2016 avec Cristiano Ronaldo, le tout premier contrat de sponsoring à vie avec un joueur de foot, pour un montant total d’un milliard de dollars, soit 25 millions dollars par an. A l'échelle des clubs, les dix plus grandes équipes de foot européennes ont engrangé 143 millions d’euros supplémentaires en sponsoring annuel entre 2015 et 2017.