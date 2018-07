Forces de l'ordre au bord de la rupture, le Sénat s'alarme

Des policiers et des gendarmes mal équipés et épuisés, c'est la conclusion d'un rapport du Sénat rendu public ce mardi 3 juillet 2018. Cette situation n'est pas nouvelle. Il y a quatre ans par exemple, un de nos reporters avait tourné un reportage dans le commissariat de Deuil-la-Barre, en région parisienne. Fermé en raison de sa vétusté, celui-ci n'a pas encore été reconstruit, quatre ans après.



