Fortes chaleurs : pourquoi les brumisateurs coûtent aussi chers ?

Le brumisateur est devenu un accessoire indispensable en été. Il s'en vend chaque été plusieurs millions d'exemplaires. C'est une réflexe fraîcheur pour le plus grand plaisir des enfants mais surtout pour les commerçants. Avec les pics de chaleur que rencontrent la France, c'est un business en or massif pour certaines marques.





Chez Evoluderm, la production tourne à plein régime, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ici on produit 5000 brumisateurs par heure et la fondatrice le dit elle-même : "les ventes suivent le thermomètre". Si on y regarde de plus près, il s'agit finalement d'eau naturelle à laquelle on ajoute du gaz. Mais pourtant les prix des brumisateurs s'envolent.