Cartable à capuche, agenda parfumé, cahier 3 en 1... Quelles sont les nouveautés qui vont cartonner à la rentrée ?

Pilot, le fabricant des célèbres FriXion, ces stylos à encre thermosensible effaçable que les écoliers et collégiens s'arrachent, célèbre cette année ses 100 ans. Pour l'occasion, la marque iconique et le chanteur Mika se sont rapprochés pour imaginer une collection capsule inédite : 24 créations réinterprétant les modèles les plus emblématiques dans un esprit pop et coloré.





V5 Limited Edition by Mika : entre 1,79 et 2,39 € - G-2 Limited Edition by Mika : entre 1,39 et 1,99 € - Frixion Ball Limited Edition by Mika : entre 1,49 et 2,09 € - FriXion Ball Clicker Limited Edition by Mika : entre 1,69 et 2,29 €