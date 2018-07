France-Belgique : le match de la frite

Depuis plusieurs siècles, les Français et les Belges revendiquent la paternité de la frite. Il est néanmoins sûr que cette dernière est née au XVIIIe siècle et que sa forme en bâtonnet provient de la Belgique. Bien des années plus tard, elle est devenue une spécialité belge et plus de 5 000 friteries existent désormais chez nos voisins. Découvrez en images son histoire ainsi que les déplacements des Belges à Paris, grâce à la compilation de nos JT.



Ce lundi 9 juillet 2018, Julien Arnaud, dans sa chronique "La boîte à archives", nous parle match de la frite entre la France et la Belgique. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 09/07/2018 présentée par Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.