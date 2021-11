Pass vaccinal, télétravail, couvre-feu... quelles pourraient être les alternatives à un reconfinement en France ?

Si toutes les options sont sur la table pour combattre l’épidémie, a indiqué ce dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur France 2, "pour le moment, il est absolument hors de question de parler" de mettre en œuvre cette option, a-t-il précisé. Pas plus qu'un scénario à l'autrichienne n'est envisagé. La majorité présidentielle "ne souhaite pas" un reconfinement des Français non vaccinés contre le Covid-19, a ainsi précisé de son côté le patron des députés LaREM Christophe Castaner ce lundi sur France 2. Pour autant, d'autres alternatives semblent, elles, plausibles en cas d'aggravation de la situation sanitaire.

"Je pense que l’on pourrait aller un peu plus loin et passer comme les Autrichiens d’un pass sanitaire à un pass vaccinal", qui n'admet plus comme condition d'obtention un test négatif, abonde l'épidémiologiste Martin Blachier, invité de Darius Rochebin vendredi 12 novembre sur LCI . "Ce pass vaccinal ne serait obligatoire toutefois que pour les personnes concernées par la 3e dose, à savoir les plus de 65 ans, voire les plus de 50 ans", a-t-il proposé. Ce modèle "nous fera sortir de la crise, mais pas la 3e dose", a assuré l'épidémiologiste. Et de poursuivre : "S'il y a une seule décision à prendre, je pense que c'est celle-là".

Si le pass vaccinal n'est pas encore d'actualité en France, plusieurs scientifiques abondent en ce sens. L'Académie de médecine y est par exemple favorable et "recommande depuis plusieurs mois la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal", rappelle, dans la vidéo en tête d'article, l'un de ses membres, l'épidémiologiste Yves Buisson. "Il aurait fallu le faire depuis longtemps et ne pas laisser cette possibilité de contourner la vaccination en ayant recours à des tests à répétition", poursuit le professeur de médecine, ajoutant qu'il faudrait "non seulement revenir à un pass uniquement vaccinal, mais aussi étendre son champ d'application, notamment dans toutes les entreprises, la fonction publique, l'université ou encore l'école".

Si les élèves connaissent actuellement le niveau "jaune" du protocole sanitaire, à savoir le "niveau 2", deux autres échelons sont prévus en cas de dégradation de la situation sanitaire, à savoir le niveau orange ou "niveau 3" et le niveau rouge ou "niveau 4". Dans le détail, dès le niveau "orange", l'hybridation des cours est possible au lycée. À l’école, le masque est obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, les activités sportives se déroulent en extérieur, et en intérieur seulement si nécessaire. À la cantine, les tables doivent, si possible, être désinfectées après chaque repas. À l’école maternelle et primaire, les mêmes élèves déjeunent à la même table chaque jour, et doivent être distancés d’au moins 2 mètres des élèves d’autres classes.

Au niveau rouge, le protocole prévoit que les cours deviennent hybrides au lycée, et pour les élèves de 4ᵉ et 3ᵉ. Les effectifs sont limités à 50 %. Concernant le port du masque et les règles à adopter à la cantine, celles du niveau "orange" sont appliquées. Quant aux activités sportives, elles sont exclusivement autorisées à l’extérieur, en respectant une distanciation de 2 mètres.