France : d'anciennes abbayes sont transformées en hôtels et restaurants

En France, des centaines d'églises sont menacées de fermeture pour des raisons administratives. D'autres font l'objet d'un arrêté de péril. Elles sont souvent reprises et réaménagées en hôtel de luxe ou en restaurant. C'est notamment le cas de l'abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire), ou celle de Royaumont (Val-d'Oise).



