France : des hausses de taxes salées sont à prévoir pour 2018

Au tournant de l'année 2018, les Français vont avoir leur lot de changement. Le SMIC augmentera de 1.24 %, une nouveauté qui réjouira sûrement les Française. Par contre, l'année à venir sera aussi marquée par quelques hausses de prix tel que le timbre destiné aux courriers urgents, la fiscalité du gasoil qui s'alignera avec celle de l'essence et le PV de stationnement qui ne sera désormais plus à prix unique. Les municipalités vont en fixer le prix librement, il variera de 10 à 60 euros.



