La première "Super Lune" de 2018 c'est pour ce soir

Petit rappel scientifique : la Lune décrit autour de la Terre une ellipse tous les 27,3 jours. Quand elle est au plus près de la Terre, elle se situe à environ 360.000 km. Lorsqu’elle est au plus loin, elle est à 405.000 km. Et parfois, la pleine lune coïncide avec le moment où elle est au plus proche de la Terre. C’est la Super lune.





Seul problème : pour bien profiter, il faut que le ciel soit dégagé. Et ce n’est pas forcément ce qu’annoncent les prévisions météo de la soirée et du 1er janvier, qui nous augurent de la pluie, un temps couvert, et même une tempête, arrivant par l’Ouest.