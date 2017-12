France : le réveillon de la Saint-Sylvestre se déroulera sous haute sécurité

La France se prépare à accueillir 2018 sous haute sécurité. Près de 140 000 membres de forces de l'ordre et de secours s'apprêtent à sécuriser les lieux de fêtes dans toute la France. Cette forte mobilisation a été décidée dans un contexte de menace terroriste toujours élevée.



