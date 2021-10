France : près de deux tiers des jeunes estiment que la laïcité est en danger

Pour ce qui est de la définition exacte de ce concept, les jeunes sont divisés : pour 27%, la laïcité consiste à mettre toutes les religions sur un pied d'égalité, pour 24% à assurer la liberté de conscience, pour 23% à séparer religions et politique, pour 14% à faire reculer l'influence des religions dans la société, et pour 12% rien de tout cela. Quoiqu'il en soit, la majorité des personnes interrogées (57%) jugent que la défense de la laïcité est souvent instrumentalisée par des personnalités politiques et des journalistes qui veulent dénigrer les musulmans. Elles sont encore plus nombreuses à penser que l'on parle trop de religion, et de questions religieuses, actuellement (73%, contre 78% l'an dernier).