Françoise Augras a-t-elle trouvé le profil idéal pour reprendre sa ferme ?

Françoise Augras, 73 ans, est une éleveuse de chèvres installée à Tercillat, dans la Creuse. Cherchant un repreneur "amoureux des animaux" pour lui céder sa ferme, elle a lancé en été 2017 un appel dans le journal La Montagne. L'annonce a eu un écho retentissant. Contre toute attente, l'éleveuse a reçu près de 6 000 appels, et ça n'en finit pas. Une cinquantaine de personnes sont venues visiter son exploitation et une dizaine ont émis des propositions de rachat. Elle attend ce 4 janvier 2018 la seconde visite d'un couple originaire de la Bretagne qui a retenu son attention.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.