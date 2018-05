Frédéric Ducauroy s'est lancé dans une course solidaire pour venir en aide à la fille de sa collègue

Frédéric Ducauroy fait bien plus qu'assurer la sécurité des citoyens. Pour aider Chloé, la fille de sa collègue atteinte du syndrome de West et de crises d'épilepsie, ce policier de Beauvais a décidé de sillonner depuis le 14 mai les routes de la région. Il parcourt une cinquantaine de kilomètres par jour pour relier chaque commissariat de la région. Les fonds récoltés à travers cette course solidaire seront versés à l'association "Tous ensemble pour l'avenir de Chloé".



