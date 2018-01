GAFA : Julien Dray souhaite que Facebook et Google donnent 50 000 euros à chaque Français

Dans le détail, il s'agirait là de compenser un faible impôt payé par ces sociétés au regard du chiffre d'affaires et des profits qu'elles réalisent en France. Selon l'ancien député socialiste, l'argent ainsi dégagé pourrait permettre aux Français, à titre d'exemple, de "commencer leur vie", ou encore de "préparer sa retraite". "Il y a une logique. Nous sommes tous des algorithmes. Nous travaillons tous les jours [pour les GAFA]", a ainsi souligné Julien Dray, évoquant la quantité faramineuse de données d'utilisateurs qui viennent nourrir les serveurs, et les marges, des services proposés par Google, Facebook, Microsoft ou encore Amazon.





Le Figaro rappelle dimanche que selon l'Insee, en 2020 quelque 847 000 personnes auront atteint l'âge de 18 ans en France. Ainsi, si la proposition de Julien Dray était appliquée sur cette année, les GAFA devraient débourser la modique somme de 42 milliards d'euros. Un chiffre bien trop important et qui laisse douter de la possible concrétisation d'une telle proposition. En Europe, notamment en France, les multinationales ne déclarent que très peu de chiffre d'affaires en France, et préfèrent régler leurs impôts dans des États où la fiscalité des entreprises leur est plus clémente, à l'instar de l'Irlande. Depuis sa prise de fonctions à Bercy, Bruno Le Maire n'a eu de cesse de dénoncer de telles pratiques, rejoint en partie par Bruxelles. En 2016, la Commission européenne avait condamné Apple à rembourser quelque 13 milliards d'euros d'impôts non réglés à Dublin.