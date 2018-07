EuroMillions : le gagnant qui s'ignore n'a plus qu'un jour pour se faire connaître, mobilisation pour le retrouver

De son côté, la Française des Jeux estime ne pas pouvoir faire plus que ce qu'elle a fait, à savoir publier le nom de la commune et du point de vente. "Le ticket est anonyme et valable deux mois" glisse une employée de la FDJ. Si le gagnant ne s’est toujours pas manifesté, d’autres ont tenté leur chance en se réclamant vainqueurs. "On a reçu une dizaine de coups de fils de personnes disant être bénéficiaires du gain, mais comme par hasard aucune d’entre elles n’avait son ticket justificatif", s’amuse la conseillère. Si le ticket est égaré, pas de panique : "tout n’est pas perdu", précise l’employée. Il faut pouvoir justifier du point de vente et d’un reçu bancaire, à envoyer en courrier recommandé à la FDJ, avec une photocopie de carte d’identité et un RIB.