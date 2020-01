Epiphanie : quelle est la bonne date pour tirer les Rois ?

TRADITION - Ce lundi, comme tous les 6 janvier, on célèbre l'Epiphanie. Une fête chrétienne qui commémore la présentation de l'Enfant Jésus aux rois mages. L'occasion de déguster la fameuse galette. Oui mais quand au juste doit-on la manger ?

Finalement dans l'Epiphanie, la seule chose qui nous intéresse, bien souvent, c'est de savoir quand on peut (enfin) manger la galette des rois. Cette fête chrétienne est traditionnellement fixée au 6 janvier, soit douze jours après la naissance de Jésus selon la liturgie romaine. Oui mais voilà, le 6 janvier tombant parfois au beau milieu de la semaine, une réforme, datant de 1802, a transféré la date au premier dimanche du mois de janvier. La galette des rois est donc partagée à cette date, en tout cas dans les pays qui n'ont pas de jour férié dédié à l'Epiphanie. Cette année, en France, la fête a donc eu lieu le dimanche 5 janvier. Mais que les plus gourmands se rassurent, les pâtissiers faisant leur plus gros chiffre d'affaires à ce moment là, on pourra à coup sûr la déguster tout au long du mois de janvier.

Melchior, Gaspard et Balthazar

Pour les catholiques, l’Épiphanie célèbre la présentation de l'Enfant Jésus aux Rois mages, à savoir Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais ce que l'on sait moins c'est qu'ils n'étaient, à l'origine, ni rois, ni trois. La bible indique seulement que ce sont des mages venus d'Orient qui ont suivi l'étoile du berger jusqu'à Bethléem, en Galilée. Ils ont offert à Jésus de l'or, symbole de la royauté, de l'encens, symbole de la divinité, et de la myrrhe, symbole annonciateur de la souffrance rédemptrice du Christ. Trois présents, donc, on les a représentés avec trois personnages, chacun offrant un cadeau.

Des traditions qui remonteraient à l'époque romaine

Mais quid de la galette ? En France, la tradition veut que, depuis le XIVème siècle, on "tire les rois", c’est-à-dire que l’on partage une galette pour désigner le roi de la journée : c’est le convive qui trouve la fève cachée dans la galette qui est couronné. Cette tradition remonterait, avant l’ère chrétienne, aux Saturnales de la Rome antique. Comme le rapporte La Croix , lors de ces fêtes païennes, les Romains avaient l’habitude d’inverser les rôles entre maîtres et esclaves et utilisaient la fève d’un gâteau pour désigner le "Prince des Saturnales" qui voyait tous ses désirs exaucés le temps d’une journée. Et pourquoi une fève en porcelaine ? Au Moyen-Age, celui qui tombait sur la fève devait payer sa tournée à toute la tablée. "Certains prétendent que les plus avares avalaient la fève afin de ne pas débourser d'argent. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine, pour que le 'roi' craigne de l'avaler.", raconte dans L'Express Nadine Cretin, historienne des fêtes spécialisée en anthropologie religieuse. Enfin sachez que dans le sud de la France, le gâteau des rois n’est pas la galette à la frangipane mais la couronne des Rois, une brioche garnie de fruits confits et aromatisé à la fleur d'oranger. Ce gâteau est également appelé royaume, notamment à Montpellier.