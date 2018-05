Galochier, un métier qui se fait rare

A Saint-Etienne-de-Maurs, dans le Cantal, Eric Mas fabrique et vend des galoches depuis cinq ans. Il fait partie des rares galochiers qui sont encore en activité dans le pays. Avec un savoir-faire artisanal transmis par les anciens, il tente de remettre au goût du jour ses produits.



