Game of Thrones, Harry Potter, Friends… le Top des films et séries qui donnent envie aux Français de voyager

41% des Français reconnaissent avoir trouvé leur destination de vacances en s'inspirant d'un lieu de tournage de leur série ou film préféré. Les fans de Game of Thrones ont ainsi placé la série en tête des votes. Bien que se déroulant à une époque médiévale non définie, les Sept Royaumes imaginaires de la série ont bénéficié de décors naturels, de la côte basque espagnole à l'Irlande du Nord en passant par la Croatie ou l'Islande. Un tour operator islandais a d'ailleurs débusqué le filon et propose un périple de cinq jours clé en main, photo de Jon Snow à l'appui pour illustrer. L'agence de voyage Lawrence of Morocco s'est même fendue d'une carte interactive reprenant tous les lieux de tournage connus.