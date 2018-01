Gard : des écoliers ont distribué des cartes de vœux dans une maison de retraite

Bien que l'on soit déjà mi-janvier, il n'est pas encore trop tard pour se souhaiter une bonne année. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait ces quelques élèves de CM1 et CM2 dans une maison de retraite située dans le département du Gard. Ils ont chacun écrit avec soin une carte de vœux, qu'ils ont ensuite distribuée aux personnes de leur choix. Un geste qui réchauffe les cœurs de ces octogénaires, qui trouvent que ces gestes d'attention se font de plus en plus rares. Un moment de partage enrichissant et plein d'émotions pour les deux générations présentes.



